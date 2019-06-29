«Отсрочки не будет»: Эрдоган подтвердил сроки поставки С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз повторил, что закупка у России зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» идет в плановом режиме. С соответствующим заявлением выступил турецкий лидер на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что для его страны много значит договоренность о сотрудничестве с Россией в области вооружения, в частности в совместном производстве ракет, включая передачу технологий.

Турция является членом НАТО и союзником США, поэтому в североатлантическом альянсе постоянно критикуют Анкару за решение о приобретении ЗРК С-400. Вашингтон опасается, что Россия сможет получить таким образом информацию об американских самолетах F-35, однако турецкие власти заявляют, что не намерены спрашивать разрешения на приобретение систем обороны и вопрос о поставке решен окончательно.