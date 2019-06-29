Город в Иркутской области эвакуируют из-за наводнения

В городе Тулун Иркутской области проводят эвакуацию местных жителей из-за наводнения. Об этом сообщается на сайте городского округа.

В сообщении отмечается, что в пунктах временного пребывания пострадавших уже разместили около 400 человек. Эвакуация продолжается.

Паводок в регионе начался из-за ливневых дождей. Уровень воды в реке Ия на утро 29 июня составил 1357 см.