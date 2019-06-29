Названа сумма ущерба Крыму от Украины

Рабочая группа при Госсовете Крыма представила данные об экономических потерях полуострова за время его нахождения в составе Украины. За 23 года упущенная выгода региона составила 2,5 триллиона рублей, сообщается на сайте республиканского парламента.

В сумму ущерба включен износ оборудования. Из-за недостаточного финансирования водосточные станции износились на 87%, по водопроводные и насосные - на 76%, канализационные на 54%, а сети водоснабжения на 55%.

Кроме того, Крымский полуостров понес значительные потери вследствие политики киевских властей. В 2015 из-за энергоблокады ущерб Крыма составил миллиард рублей, а неполученная выгода оценена в 1,5 миллиарда рублей.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате народного референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.