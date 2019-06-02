Минздрав уточнил число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Количество людей, пострадавших от взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске, растет.

По данным Министерства здравоохранения России, за медицинской помощью обратились 85 человек, в том числе 39 работников предприятия и 46 простых горожан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в больнице находятся 16 человек, состояние одной пациентки оценивается как тяжелое, но близкое к среднему, еще 15 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили амбулаторную помощь.

Напомним, в субботу, 1 июня, прогремели несколько взрывов в цехе по производству взрывчатки на заводе «Кристалл» в Дзержинске. ЧП спровоцировало мощный пожар на предприятии, который через какое-то время был потушен.

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Расследование находится на особом контроле у руководителей СУ СКР по региону.