Додон рассказал о перспективах развития отношений России и Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что новый премьер-министр страны Майя Санду понимает, что с Россией необходимо налаживать отношения. Он отметил, что выступает за взвешенную внешнюю политику.

«Это уникальный шанс для Молдовы, чтобы создать нормальную политическую систему и проводить ту идею, которую я уже два года пытаюсь всем объяснять внутри страны и внешне – чтобы мы проводили взвешенную внешнюю политику», - отметил Додон. «Да, у нас есть соглашения с Европейским союзом. Нужно их использовать на благо страны, нужно возвращать диалог с Российской Федерацией», - добавил он.

Глава молдавского государства рассказал, что Санду написала письмо правительству России, в котором попросило Москву вернуть льготы по торговле. Он отметил, что два года назад не представлял, что будет выдвигать ее кандидатуру на должность премьер-министра страны, однако сейчас у них отличный диалог.

В Молдавии премьер-министра утверждает парламент по предложению президента. Партия Санду входит в проевропейский блок Acum. Ее выдвижение стало результатом договоренности между блоком и поддерживающей президента Партией социалистов Республики Молдова. В соответствии с соглашением блок Acum поддержал кандидатуру лидера социалистов Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента.