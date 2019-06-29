В Кремле заявили о подготовке встречи глав МИД и Минобороны в «нормандском формате»
О подготовке встречи стало известно в субботу, 29 июня.
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В настоящее время ведется подготовка встречи министров иностранных дел и министров обороны стран, образующих нормандскую четверку.
«Идет подготовка встречи в формате «два на два» - министры иностранных дел и министры обороны», - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на встречу в «нормандском формате» в июле, сообщает РИА Новости.