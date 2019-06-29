Музыкант трибьют-группы Korn пережил инсульт на сцене

У барабанщика трибьют-группы Korn Again Алекса Хидена случился сердечный приступ прямо во время выступления. Об этом пишет Manchester Evening News.

Как стало известно журналистам, изначально музыкант почувствовал внезапную боль в плече, однако чуть позже у него онемела левая сторона тела, а также перестал видеть левый глаз. Случившееся не помешало ему доиграть песню до конца – это пришлось делать правой рукой. После выступления Хиден упал, его отвезли в больницу на скорой.

«Я не хотел останавливаться. Не хотел подвести группу и аудиторию», - приводит слова Алекса Хидена издание Manchester Evening News.

Кроме того, барабанщик отметил, что не знал об инсульте, предположив, что плохое самочувствие вызвано снижением уровня сахара.

Сообщается, что зрение к музыканту уже вернулось, однако общее самочувствие остается не слишком хорошим.

На выступлениях трибьют-группа Korn Again исполняет кавер-версии американского коллектива Korn.

Инцидент случился в мае во время выступления на фестивале Rockstock.