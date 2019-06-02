Лобовое столкновение: пять человек пострадали в крупном ДТП в Москве

Серьезное ДТП произошло на пересечении улицы Минская и Кутузовского проспекта. Участниками аварии стали по меньшей мере три легковых автомобиля.

В результате лобового столкновения, по предварительной информации, пострадали пять человек.

Уточняется, что вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в столичную больницу пострадавших в ДТП мужчину и женщину. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Вертолетом с места аварии эвакуировали двух пострадавших, мужчину и женщину, в специализированное лечебное учреждение Москвы», - говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что движение в сторону центра по Кутузовскому проспекту полностью перекрыто. В настоящее время объезд осуществляется по двум полосам встречного направления.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.