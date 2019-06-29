«Я ошибся»: британский журналист об интервью с Путиным

Редактор The Financial Times Лайонел Барбер поделился эмоциями после интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

В эфире радиостанции LBC Барбер отметил, что во время беседы с главой Российской Федерации совершил ошибку.

«Я ошибся, фактически бросив ему вызов и прервав его. И, глядя сквозь меня, он сказал: "Мы так хорошо ладили, все начиналось так хорошо"», - отметил Барбер.

Кроме того, британец выразил мнение, что Владимир Путин видит людей насквозь.

В беседе с журналистом газеты The Financial Times президент РФ рассказал об экономике, а также высказался об отношениях с другими странами.