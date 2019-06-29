Минобороны привлечет ученых для создания оружия с искусственным интеллектом

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий рассказал, что российское военное ведомство нацелено на создание оружия с искусственным интеллектом. Об этом он сообщил на площадке конгресс-центра парка Патриот в рамках военно-технического форума «Армия-2019».

К разработке искусственного интеллекта будут привлечены наукоемкие образовательные учреждения, в том числе технополис «Эра».

«Искусственный интеллект имеет очень важную составляющую в применении к гуманитарной сфере, информационной сфере, сфере того, что сейчас многими называется необъявленной войной, которая уже идет», - сказал Ильницкий, выступая 28 июля на конференции, посвященной искусственному интеллекту.

На конференции также выступили академики РАН, ректоры ведущих вузов России, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.