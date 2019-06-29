МЧС доставит 30 тонн гуманитарной помощи в Иркутскую область

Самолет МЧС вылетел в Иркутскую область с 30 тоннами гуманитарной помощи на борту.

Помимо гумпомощи, также доставят необходимое оборудование для спасателей - лодки, палатки и противопаводковые наливные дамбы.

© МЧС России

Напомним, что наводнение в Иркутской области было спровоцировано проливными дождями из-за чего в реках во многих районах уровень воды превысил допустимую отметку. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что ситуацию с паводком в Иркутской области взял под личный контроль министр МЧС России.

«В первую очередь всем пострадавшим будут выплачены средства из регионального бюджета. После спада воды специальной комиссией будет произведена оценка ущерба», - приводят слова министра МЧС России Евгения Зиничева на сайте МЧС России по Иркутской области.

Спасатели обратились к населению с просьбой принять меры предосторожности, заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения и собрать все самые необходимые вещи.

© МЧС России

Сообщается, что в пяти муниципальных районах области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - подтоплены больше четырех тысяч домов.

Самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью на борту вылетел из Подмосковья 29 июня.