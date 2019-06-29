«Измена Европы - наша боль»: Климкин испугался решений РФ и ЕС «за спиной Украины»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Евросоюз и Россия могут договариваться втайне от Киева.
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасение, что после возвращения России в Парламентскую ассамблею Европы (ПАСЕ), Москва начнет договариваться с Евросоюзом за спиной Киева и навязывать чуждую его стране стратегию.
C соответствующим заявлением выступил глава украинского дипломатического ведомства на своей странице в Facebook.
Дипломат считает, что Россия заключила тайное соглашение о возвращении украинских заключенных в обмен на восстановление в ПАСЕ.
«Измена Европы - наша боль...», - рассуждает Климкин в социальной сети.
Ранее ПАСЕ вернула полномочия российской делегации после длительного перерыва. Права России организации были ограничены с 2014 года из-за конфликта на юго-востоке Украины и воссоединение с Крымом.