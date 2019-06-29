Путин назвал главные задачи по преодолению последствий паводка в Иркутской области

Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. В ходе его президент обозначил первостепенные меры по нормализации ситуации в регионе.

«Первое: нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости», - заявил российский лидер.

По словам Путина, необходимо в ближайшее время найти родных и близких пострадавших, составив для этого списки.

Начиная с сегодняшнего дня, президент распорядился начать выплаты жителям района, которых затронуло ЧП. Проследить за этим поручено губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Отдельно Путин отметил: деньги должны дойти не только до региона, но и до каждой отдельной семьи.

Кроме того, президент подчеркнул важность составления плана по восстановлению жилья, чтобы люди не оказались на улицах, когда наступят холода.

Для контроля над ситуацией к ликвидации последствий случившегося будут также привлечены ФАС и МВД. Так удастся взять под контроль цены на товары и не допустить ситуаций, когда недобросовестные торговцы наживаются на горе людей.

Напомним, накануне в Иркутской области произошло масштабное наводнение. Тысячи домов оказались затоплены. В результате трагедии пять человек погибли, более 350 пострадали.