«Выплаты нужно начать сегодня»: Путин дал поручения о помощи пострадавшим под Иркутском

Необходимо уже сегодня начать выплаты пострадавшим в связи с наводнением в Иркутской области, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный банк, но обращаю внимание, необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, но и как доложил министр финансов, они должны быть здесь, в регионе», - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Также глава государства поручил губернатору региона Сергею Левченко взять под личный контроль выплаты пострадавшим от наводнения.

«Поручаю руководителю региона, губернатору, взять под самый строгий контроль (выплаты)», - подчеркнул Путин.

Сумма в размере 662 миллионов рублей, которую правительство страны выделило из резервного фонда, уже поступила на счет Иркутской области. Эти деньги предназначены для первичных социальных выплат в виде разовой помощи пострадавшим. В зависимости от поступающей информации о фактическом ущербе возможно выделение дополнительных средств.

Напомним, в Иркутской области из-за мощного паводка затопило более четырех тысяч жилых домов в 48 населенных пунктах. В результате катастрофы были разрушены 17 участков дорог и 15 мостов.

По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек. Около 22 тысяч жителей остались без электричества, более тысячи были эвакуированы из разных районов области.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, на место ЧП прибыли глава МЧС, Минтруда и Роспотребнадзора.