Число жертв паводка в Иркутской области выросло до пяти человек

Пять человек погибли из-за паводка в Иркутской области, доложил глава МЧС России Евгений Зиничев президенту Владимиру Путину на совещании в Братске. Ранее сообщалось о трех погибших.

Всего в результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка.

«Погибло пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка», - заявил Зиничев.

Он также рассказал, что в целях безопасности было отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысячи человек. Всего из затопленных районов были эвакуированы 1161 человек.

Напомним, в Иркутской области уже несколько дней наблюдается масштабное наводнение: затопило более четырех тысяч домов, 22 тысячи человек остались без электричества. Стихия разрушила 17 участков автодорог и 15 мостов.