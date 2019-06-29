Дальнобойщиков будут лишать прав и транспорта за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес. Об этом заявил глава Министерства транспорта Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что власти будут также конфисковывать автомобиль и груз у нарушителей. Министр добавил, что данные нововведения вступают в силу из-за того, что тяжелый транспорт портит дорожное покрытие.

Сам Дитрих назвал эти меры «очень жесткими».

Ранее ассоциация автоперевозчиков грузов «Грузавтотранс» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разделить ответственность за перевес и его последствия солидарно между грузовладельцем и грузоперевозчиком.

В организации отметили, что по правилам возмещения вреда ущерб взыскивается только с собственника транспорта. При этом по аналогии с кодексом торгового мореплавания и конвенцией о гражданской ответственности за причиненный ущерб можно сформировать правила привлечения в качестве соответчика грузовладельца.