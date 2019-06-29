Освобожденного в Донбассе украинца забрали на допрос в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе гражданин Украины Дмитрий Великий заявил, что сразу по прибытии домой, его забрали СБУ.

«Прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», - поделился он случившимся в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Великого, с родителями он пробыл лишь 15 минут.

В СБУ его продержали до утра, а после отвезли в прокуратуру. Мужчина отказался вести беседу с сотрудниками структур без своего адвоката, до которого дозвониться не удалось.

Напомним, после переговоров лидера оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ДНР самопровозглашенные республики в одностороннем порядке освободили четырех украинских пленных.