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«Деревья рубили, хотели сделать плот»: росгвардеец рассказал о спасении тонувшего ребенка под Иркутском

Дарья Муромова
22:08 29.06.2019
Двое сотрудников не смогли вытащить мальчика из воды и запросили подкрепление - четверо человек прибыли с необходимым оборудованием для спасения ребенка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС Иркутск

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области рассказал, как ему с коллегами удалось спасти восьмилетнего мальчика в затонувшем Нижнеудинске.

Как рассказал младший сержант Росгвардии Антон Пытлев, они патрулировали местность около моста над рекой Уват и, заметив массовое скопление людей, решили уточнить причину. Оказалось, жители пытались спасти тонущего ребенка, но помочь ему не получалось.

Двое сотрудников не смогли вытащить мальчика из воды и запросили подкрепление - четверо человек прибыли с необходимым оборудованием для спасения ребенка.

«Тросы, топоры, лестницу привезли с собой, также использовали подручные средства - деревья рубили, хотели сделать плот, чтобы пройти к ребенку поближе», - рассказал Пытлев.

После того, как мальчика вытащили из воды, его отвели в служебный автомобиль, сняли мокрую одежду и доставили в больницу. Оказалось, что у ребенка зафиксировано переохлаждение и множество ушибов. Отец мальчика вышел на спасателей через полчаса и поблагодарил их за сына.

Напомним, в Иркутской области уже несколько дней наблюдается масштабное наводнение: затопило более четырех тысяч домов, 22 тысячи человек остались без электричества. Стихия разрушила 17 участков автодорог и 15 мостов. По последним данным, три человека погибли, 97 были госпитализированы.

Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область для проведения совещания с местными властями и руководителями федеральных ведомств.

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