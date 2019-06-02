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Нетаньяху рассказал о личном приказе об ударе по Сирии

Андрей Аркадьев
09:25 02.06.2019
Премьер провел совещание после обстрела Голанских высот и дал израильским военным указание принять решительные меры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ilia Yefimovich dpa, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично приказал нанести удар по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот. Об этом политик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он написал, что сразу после обстрела сирийскими войсками Голанских высот провел совещание по безопасности, в ходе которого дал израильским военным указание принять решительные меры. Нетаньяху заявил, что не собирается терпеть агрессию против своего государства, и пообещал и в дальнейшем пресекать попытки напасть на страну. По словам премьера еврейского государства, это последовательная политика, которая проводится для безопасности Израиля.

Израильские военные утверждают, что сирийские войска нанесли серию ударов по двум артиллерийским батареям, нескольким наблюдательным постам на Голанских высотах и батареи ПВО SA-2.

В ответ утром 2 июня армия обороны Израиля выпустила несколько ракет по окрестностям южной провинции Кунейтра, расположенной к юго-западу от Дамаска. В результате погибли трое сирийских военных, еще семеро получили ранения.

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