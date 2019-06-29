Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии проходит в Тбилиси

В центре Тбилиси протестующие проводят массовое шествие. Они требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Митингующие заняли центральную улицу грузинской столицы – проспект Руставели и движутся в сторону площади Свободы. В руках они держат национальные флаги и флаги ЕС, различные плакаты и баннеры.

Напомним, массовые акции протеста проходят в Грузии с 20 июня. Тогда активисты выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Они пикетировали трибуну, сорвав выступление депутата Сергея Гаврилова. В ответ российская делегация прекратила работу и вернулась в Москву.