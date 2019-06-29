Путин прилетел в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. По последней сводке МЧС, более четырех тысяч домов ушли под воду в 48 населенных пунктах. Стихия также разрушила 17 участков дорог и 15 мостов.

Российский лидер проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения.

Также в Приамурье прибыл глава Минтруда Максим Топилин, который поручил помочь пострадавшим из-за наводнения. По сообщению пресс-службы ведомства, доставка пенсий за июль в регионе будет осуществлена досрочно - 3 числа, через почту и кредитные организации, в том числе по месту пребывания получателей пенсий.

Для контроля за ситуацией в Иркутскую область вылетела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в регион прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, который провел осмотр наиболее проблемных районов, оказавшихся в зоне подтопления.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. При этом СМИ сообщили о пяти погибших.

Пострадавшим в результате масштабного наводнения жителям нескольких районов Иркутска требуется гуманитарная помощь. Региональное отделение Общероссийского народного фронта призвало россиян оказать поддержку соотечественникам.