Актер и режиссер Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана могла сняться в продолжении фильма «Телохранитель». Об этом сообщил сайт People.

Костнер утверждает, что принцесса Диана была готова сняться в главной роли и попросила написать сценарий.

«Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, например: "У нас будет сцена с поцелуем?" При этом она была очень сдержанна и немного волновалась, ведь ее жизнь все время была под контролем», - вспоминает Костнер.

Сюжет продолжения был похож на первую часть, в которой снялась певица Уитни Хьюстон: герой Костнера охраняет принцессу от папарацци и навязчивых поклонников, и постепенно их отношения перерастают в романтические.

Костнер добавил, что сценарий сиквела был завершен в 1997 году, за день до гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.

Фильм «Телохранитель», в котором в главных ролях снялись Кевин Костнер и Уитни Хьюстон, более 25 лет интересует общественность. Так, недавно сам Костнер признался, что на знаменитом рекламном плакате к кинокартине на руках у героя запечатлена не Хьюстон, а ее дублерша.

При этом сама Хьюстон, умершая в 2012 году, не перестала напоминать о себе: кавер-версию песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении артистки выпустил норвежский диджей Kugo.