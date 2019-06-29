Не летние холода: в Москве установлен температурный антирекорд
Столбики термометров опустились до плюс 11 градусов, что характерно для конца сентября - начала октября.
© Фото: Komsomolskaya Pravda , Global Look Press
Сегодня, 29 июня, в Москве зафиксировали аномально низкую температуру.
Таким образом, 29 июня 2019 года стал самым холодным днем за последние 70 лет, сообщают «Метеовести».
Столбики термометров опустились до +11 градусов. Стоит отметить, что средняя температура в это время обычно составляет около 22 градусов тепла.
Синоптики утверждают: температура приблизилась к нормам начала октября. В столице тем временем зафиксировано рекордно низкое давление.
А жаркая погода вернется в Москву не раньше июля.