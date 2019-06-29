Вода приближается ко вторым этажам домов в Иркутской области: видео очевидцев

В Сети появилось видео, на котором мужчина плывет на моторной лодке по одному из населенных пунктов Иркутской области. На кадрах видно, что все первые этажи жилых домов полностью оказались под водой.

В данный момент более 22 тысяч человек остаются без электроэнергии в регионе из-за наводнения, сообщили в Минэнерго РФ.

Напомним, в Иркутской области более четырех тысяч домов ушли под воду в 48 населенных пунктах. Стихия также разрушила 17 участков дорог и 15 мостов.

По последним подтвержденным данным, три человека погибли, 97 были госпитализированы. Жителей нескольких районов эвакуировали в места временного пребывания.

Сейчас в полной мере функционирует 41 пункт временного размещения. Вопрос по обеспечению населения продуктами, одеждой и необходимыми предметами быта решен, однако каждый может оказать гуманитарную или финансовую помощь, а также поучаствовать в качестве добровольца в ликвидации последствий наводнения.