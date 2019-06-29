Минобороны РФ отправило Ил-76 для тушения пожара под Оренбургом
Для ликвидации на границе с Казахстаном огня в воздух подняли самолет Ил-76.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел в Оренбургскую область для ликвидации крупного пожара, разгоревшегося около города Новотроицк.
«После соответствующего обращения Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) в Минобороны России самолет Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел с военного аэродрома», - рассказали в пресс службе ЦВО.
Информация о горении сухой травы на территории Казахстана вблизи с российской границей поступила утром, 29 июня. Вскоре пламя распространилось на Новотроицк.
В городе введен режим ЧС. Порядка двух тысяч человек были эвакуированы.
Огонь угрожает близлежащим территориям.