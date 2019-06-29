В мэрии Тулуна спрогнозировали снижение уровня воды

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун постепенно снижается. К воскресенью он составит около 12-13 метров. Об этом рассказали в городской администрации.

«Ожидаемые уровни воды. Река Ия (Тулун): 1200-1300 см», - говорится в публикации.

Стоит отметить, что критическая отметка на реке - семь метров. В субботу утром, 29 июня, этот показатель составлял практически 14 метров, после чего начался спад.

С затопленных территорий эвакуировали полторы тысячи жителей. Их разместили в пунктах временного пребывания.

В результате ЧП по меньшей мере три человека погибли. Около сотни были госпитализированы.

Из-за резкого подъема воды в реках пострадал 31 населенный пункт региона - это тысячи домов, десятки социально значимых объектов, мостов и автодорог.