В мэрии Тулуна спрогнозировали снижение уровня воды
К завтрашнему дню уровень воды снизится на метр или чуть более.
© Видео: Tonwise, Youtube © Фото: МЧС Иркутск
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун постепенно снижается. К воскресенью он составит около 12-13 метров. Об этом рассказали в городской администрации.
«Ожидаемые уровни воды. Река Ия (Тулун): 1200-1300 см», - говорится в публикации.
Стоит отметить, что критическая отметка на реке - семь метров. В субботу утром, 29 июня, этот показатель составлял практически 14 метров, после чего начался спад.
С затопленных территорий эвакуировали полторы тысячи жителей. Их разместили в пунктах временного пребывания.
В результате ЧП по меньшей мере три человека погибли. Около сотни были госпитализированы.
Из-за резкого подъема воды в реках пострадал 31 населенный пункт региона - это тысячи домов, десятки социально значимых объектов, мостов и автодорог.