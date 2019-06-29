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Как помочь пострадавшим под Иркутском: опубликован список необходимой гумпомощи

Дарья Муромова
20:21 29.06.2019
Пострадавшим требуются бутилированная вода, продукты длительного хранения, хозяйственная посуда, обувь, одежда, гигиенические средства.
© Видео: Tonwise, Youtube © Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Пострадавшим в результате масштабного наводнения жителям нескольких районов Иркутска требуется гуманитарная помощь. Региональное отделение Общероссийского народного фронта призвало россиян оказать поддержку соотечественникам.

Пострадавшим требуются бутилированная вода, продукты длительного хранения, хозяйственная посуда, обувь, одежда, гигиенические средства. С полным списком можно ознакомиться на сайте Irk.ru. Там же опубликованы официальные реквизиты для перевода финансовой помощи.

В регионе развернуты несколько пунктов приема гуманитарной помощи. Они находятся в Тайшете, Тулуне, Иркутске и Братске.

Кроме того, любой желающий может стать добровольцем и помочь в ликвидации последствий наводнения. Необходимо помочь пострадавшим, расчистить проезды, помогать сотрудникам МЧС, а также готовить пищу и обеспечивать быт команд волонтеров.

Напомним, Иркутская область переживает масштабную катастрофу: более четырех тысяч домов ушли под воду в 31 населенном пункте региона. Стихия также разрушила 27 участков дорог и 15 мостов.

По последним подтвержденным данным, три человека погибли, 97 были госпитализированы. Жителей нескольких районов эвакуировали в места временного пребывания.  

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