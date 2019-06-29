Город ушел под воду: затопленный Тулун сняли с коптера

Населенный пункт Тулун, находящийся на территории Иркутской области, фактически полностью ушел под воду, после того как река Ия вышла из берегов и затопила большинство районов города.

Кадры, снятые с коптера, появились в Сети. На них видно, что в некоторых местах уровень воды достигает нескольких этажей.

По последним данным, свыше полутора тысяч людей эвакуировали с затопленных территорий. В настоящий момент они находятся в пунктах временного пребывания.

В результате ЧП, по предварительным данным, пять человек погибли, около сотни ранены.

Всего из-за резкого подъема воды в реках пострадал 31 населенный пункт региона. Природная стихия разрушила тысячи домов, десятки социально значимых построек, мостов и дорог.