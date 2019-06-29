ОНФ призвал россиян присоединиться к оказанию гумпомощи пострадавшим под Иркутском

Активисты Общероссийского народного фронта и «Молодежки ОНФ» призывают всех неравнодушных граждан Иркутской области и других регионов оказать посильную гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям.

«Ситуация критическая. Люди остались без крова, без средств к существованию. Все, что нажито годами, десятилетиями - все это уничтожено буквально за несколько часов. Мы призываем всех неравнодушных граждан Иркутска, области и других субъектов РФ откликнуться на наш призыв и оказать посильную помощь. В первую очередь необходимы теплые вещи для стариков, детей, инвалидов, малообеспеченных семей», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

© ОНФ Иркутской области

Активисты ОНФ утром, 28 июня, выехали на помощь пострадавшим от наводнения жителям Нижнеудинска. Туда был доставлен гуманитарный груз. Представители ОНФ планировали вернуться в Иркутск, но из-за затопления федеральной трассы «Сибирь» им пришлось переночевать в Тулуне. Там же они оставили машины, на которых перевозили необходимые для жителей продукты и вещи. Вернуться удалось поездом.

Сегодня, 29 июня, региональное отделение ОНФ организовало новую отправку помощи для жителей Тулуна, которая была отправлена вместе с гумпомощью администрации Иркутска поездом. В Тулуне активисты Народного фронта помогут разгрузить вагоны.

© ОНФ Иркутской области

При этом в Тулуне спасатели эвакуировали более 1,5 тысяч человек с затопленных территорий.

Напомним, в Иркутской области затопило более четырех тысяч жилых домов. Из-за резкого подъема рек пострадали 31 населенный пункт, 32 социально значимых объекта, 27 участков автотрасс и 15 мостов.

© ОНФ Иркутской области

По последним данным, в результате наводнения погибли три человека, 97 понадобилась госпитализация. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.