В Минфине назвали условие выплаты взносов России в Совет Европы

Для выплаты взносов России в Совет Европы необходимо разработать «дорожную карту». Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. При этом он отметил, что до конца месяца этот вопрос решить не удастся.

«Мы никому еще ничего не должны. Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства», - пояснил Сторчак.

Он добавил, что пока не известно, будет ли это единовременный платеж. Все вопросы обсуждаются на политическом уровне, но окончательное решение еще не принято.

Ранее стало известно, что участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.