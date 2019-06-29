В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки
Известно, что огонь велся с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, а также применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Солдаты ВСУ обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив при этом более 50 мин и снарядов различного калибра. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Известно, что огонь велся с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, а также применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра.
Информация о пострадавших не поступала.