ТАСС сообщил о росте числа погибших при наводнении под Иркутском до пяти
Ранее сообщалось о трех жертвах.
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Пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести в результате наводнения в Приангарье. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
«Число погибших выросло до пяти человек и несколько числятся пропавшими без вести», - заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о трех погибших и о 97 госпитализированных в результате масштабного потопа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Из-за резкого подъема рек пострадали 31 населенный пункт региона, 15 мостов и 27 участков автомобильных дорог. Под водой оказались 3 735 домов.