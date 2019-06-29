ТАСС сообщил о росте числа погибших при наводнении под Иркутском до пяти

Пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести в результате наводнения в Приангарье. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

«Число погибших выросло до пяти человек и несколько числятся пропавшими без вести», - заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех погибших и о 97 госпитализированных в результате масштабного потопа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за резкого подъема рек пострадали 31 населенный пункт региона, 15 мостов и 27 участков автомобильных дорог. Под водой оказались 3 735 домов.