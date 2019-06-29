В Тулуне из-за паводка эвакуировали свыше 1,5 тысячи человек

Спасатели эвакуировали свыше 1,5 тысячи жителей с затопленных территорий города Тулуна Иркутской области. Об этом сказано на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Эвакуировано авиацией и лодками с затопленных территорий более 1,5 тысяч пострадавших», - говорится в сообщении.

По последней информации, в пунктах временного пребывания размещены 1023 человека, в том числе 214 детей.

В сообщении уточняется, что уровень воды в реке Ия сократился на 8 сантиметров и составил 1 369 сантиметров.

По последним данным, из-за потопления территорий в Иркутской области три человека погибли, 97 госпитализированы. В ближайшие сутки в МЧС прогнозируют затопление еще двух населенных пунктов. В регионе объявлен режим ЧС.

Из-за резкого подъема воды в реках пострадали 31 населенный пункт региона, 32 социально значимых объекта, а также 15 мостов и 27 участков автодорог.