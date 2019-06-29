Подлинную картину Рубенса нашли на Урале

Долго считавшаяся копией картина Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб», которая хранилась в Ирбитском музее изобразительных искусств в Свердловской области, оказалась оригиналом.

Полотно изучили эксперты Эрмитажа, которые пришли к выводу, что его автором является именно голландский живописец.

Первые подозрения о том, что картина может быть подлинником, появились в 2016 году.

Как отметил в разговоре с «360» академик Российской академии художеств Сергей Заграевский, дело в том, что ранее было очень трудно идентифицировать авторство картины. В связи с этим много работ попадало в провинциальные музеи.

Полотна не проверяли, а лишь подписывали: «Неизвестный художник, похожий на Рубенса».

Как выяснилось, в музее на Урале «Положение во гроб» хранилось с 1976 года, а до этого полотно находилось в Эрмитаже.

Предполагается, что эта работа Рубенса является эскизом большой картины.