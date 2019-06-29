Более 4 тысяч домов ушли под воду в Иркутской области

В результате наводнения в Иркутской области ушли под воду более четырех тысяч жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 4 042 дома, в которых проживают девять тысяч 919 человек, в том числе две тысячи 269 детей», - заявили в ведомстве.

По последней информации, три человека погибли, 97 госпитализированы в результате масштабного потопа. В МЧС прогнозируют затопление еще двух населенных пунктов в ближайшие сутки. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за резкого подъема рек пострадали 31 населенный пункт региона, 32 социально значимых объекта, а также 27 участков автодорог и 15 мостов.