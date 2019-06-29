В МЧС рассказали о массовой гибели животных при наводнении в Иркутской области

В МЧС зафиксировали гибель 32 лошадей и 165 голов крупного рогатого скота в зоне подтопления в Приангарье. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Всего в зоне подтопления находятся 201 голова крупного рогатого скота и 42 лошади, из них 165 голов крупного рогатого скота и 32 лошади погибли», - заявили ТАСС в ведомстве.

На территории двух районов, которые пострадали от паводка, находятся семь скотомогильников, но угрозы их подтопления нет, отметили в МЧС.

Напомним, в Иркутской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления находится 31 населенный пункт. По сведениям правительства региона, в районе оказались под водой 27 участков региональных дорог, протяженностью более 200 километров, 15 автомобильных мостов разрушены. По информации чрезвычайного ведомства, три человека погибли, 97 госпитализированы.

В МЧС предупредили, что в ближайшие дни ситуация с паводком в Приангарье ухудшится.