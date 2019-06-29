Путин помог перепутавшей места Меркель
На полях саммита G20 в Осаке Ангела Меркель перепутала место, где должна была сесть.
© Видео: ТРК "Звезда"
Канцлер Германии Ангела Меркель перепутала место, которое должна была занять на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита G20.
На опубликованных кадрах видно, что немецкий политик пошла не в ту сторону, где было уготовлено ее место. В этот момент российский лидер подсказал канцлеру и пригласил сесть с другой стороны стола.
На встрече политики обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и пришли к выводу, что работа идет в «нормандском формате». О конкретных шагах предстоит договориться уже представителям МИД.