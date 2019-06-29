Трое погибли, 97 госпитализированы в результате паводка в Приангарье

В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате чрезвычайной ситуации пострадали 351 человек (в том числе 33 ребенка), из них 3 человека погибли (в том числе один ребенок), 97 пострадавших (в том числе 17 детей) госпитализированы, 251 пострадавшему (в том числе 15 детям) медпомощь оказана амбулаторно», - заявили РИА Новости в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области из-за паводка был введен режим ЧС. В зоне подтопления находится 31 населенный пункт. По данным правительства региона, в Приангарье затоплено 27 участков региональных дорог, их протяженность составляет свыше 200 километров, также были разрушены 15 автомобильных мостов.

В МЧС предупредили об ухудшении ситуации с паводком под Иркутском.