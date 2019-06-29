Ученые нашли средство борьбы с диабетом и ожирением
Употребление кофе может плодотворно влиять на регулирование веса и уровень глюкозы.
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Специалисты Ноттингемского университета провели исследование и пришли к выводу, что употребление кофе способно включить защитные механизмы организма, которые борются с ожирением и диабетом.
Дело в том, что напиток оказывает стимулирующий эффект на «коричневый жир» и сжигает калории, что способствует снижению веса, сообщает Medical Xpress.
По словам специалистов, «коричневый жир» чаще всего накапливается в районе шеи. После выпитой чашки кофе он нагревается и расщепляется.
Предполагается, что этот способ можно использовать для контроля веса или для предотвращения диабета.