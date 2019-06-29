18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США

«Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки...С грустью мы сообщаем вам, что Джейкоб Тайлер Туресон ушел из жизни 27 июня 2019 года», - сообщил отец артиста на свой странице в Twitter .

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