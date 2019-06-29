18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США
Джейкоба Туресона доставили в больницу без сознания с признаками передозировки наркотиками.
© Фото: hellasketchers Instagram
Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
«Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки...С грустью мы сообщаем вам, что Джейкоб Тайлер Туресон ушел из жизни 27 июня 2019 года», - сообщил отец артиста на свой странице в Twitter.
Туресон 13 июня был доставлен в больницу с признаками передозировки наркотиками. Он был в коме 14 дней.
Hella Sketchy был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face.
«Помянем Hella Sketchy. Он был совершенно замечательным», - написал Face в своем Twitter.