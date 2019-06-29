МЧС прогнозирует затопление еще двух поселков под Иркутском

Еще два поселка в Иркутской области могут быть частично затоплены в ближайшие сутки, заявили в МЧС РФ.

Речь идет о населенных пунктах Ухтуй и Широково. В первом, вероятно, может затопить до 85 жилых домов, во втором – около 70, пишет ТАСС.

Правительство страны распорядилось выделить из резервного фонда 662 миллиона рублей для распределения пособий жителям пострадавших от наводнения районов Иркутской области.

На данный момент из-за резкого подъема рек пострадали 31 населенный пункт региона, 32 социально значимых объекта, а также 27 участков автодорог и 15 мостов. Под водой оказались 3 735 домов, более 800 человек эвакуированы во временные пункты размещения.

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.