Новая песня Уитни Хьюстон вышла через 7 лет после ее смерти

Кавер-версия песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении певицы Уитни Хьюстон вышла в пятницу, через семь лет после смерти артистки. Об этом пишет журнал Rolling Stone.

Оригинальный трек появился еще в 1986 году. В 1990-м Хьюстон записала свою версию этой песни. Ее должны были включить в третий альбом I’m Your Baby Tonight, но в в конечном итоге от этой идеи отказались, так как не хотели, чтобы популярная певица исполняла композиции других музыкантов.

Спустя несколько лет компания, которая после смерти Хьюстон стала владеть авторскими правами на ее произведения, и звукозаписывающая студия RCA Records решили выпустить новую композицию. Обработку записи 1986 года доверили норвежскому диджею и продюсеру Kygo.

«Я пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее исполнила бы она, но добавив при этом что-то из моего стиля», - сказал музыкант.

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в Лос-Анджелесе в 48 лет. Ее нашли мертвой в ванне гостиничного номера. По данным следственных органов, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности после употребления кокаина.

Среди самых известных песен Хьюстон можно выделить I Will Always Love You, Run To You, All The Man That I Need и I Have Nothing. За свою карьеру певица получила шесть музыкальных премий Grammy. Хьюстон также снималась в кинофильмах. Среди них «Телохранитель», «В ожидании выхода» и другие.