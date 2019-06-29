В Москве замечен зеленый голубь: видео

В Сети появилось видео, на котором голубь ярко-зеленого окраса прогуливается на северо-востоке Москвы.

По данным АГН «Москва», в комитете ветеринарии столицы уточнили, что подобный цвет оперения птиц неестественен для российского региона.

«Среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет. В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что многие птицы в течение жизни могут менять окрас - это возрастные линьки. Обычно пестрый летний цвет меняется на зимний белый. Но ни один московский вид пернатых не меняет окрас на зеленый.