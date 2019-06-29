СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме под Владимиром

После взрыва бытового газа в одном из многоквартирных домов в городе Коврове во Владимирской области следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщается на сайте областного СК, в результате происшествия один человек погиб, ранения получили 12 человек. В настоящее время двое пострадавших находятся в реанимации.

Взрыв произошел 28 июня. В полицию обратилась женщина, которая попросила у правоохранителей помощи, так как ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнал ее из дома. Также она рассказала, что не смогла выключить газовую колонку и об этом попросила своего 70-летнего мужа-инвалида, который на тот момент находился дома.

Сотрудники полиции попытались помочь женщине попасть домой, но во время вскрытия двери произошел взрыв газа. При происшествии погиб глава семьи, женщина и ее сын попали в больницу.

«В результате произошедшего разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбито остекление», - говорится в сообщении СК.

В качестве основной версии инцидента рассматриваются неадекватные действия сына погибшего. Накануне он был выписан из специализированной клиники.

Следователи провели осмотр кухни и нашли вырванные подводки к газовой плите и колонке. Это и стало причиной утечки газа.