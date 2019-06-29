В Тулун доставили 4 тонны гуманитарной помощи

Четыре тонны продовольствия и воды доставили в город Тулун Иркутской области. Об этом сообщается на сайт правительства региона.

«В пункты временного размещения граждан в Тулуне сегодня были доставлены четыре тонны гуманитарной помощи, из них две тонны продуктов и две тонны воды», - сказано в сообщении.

По информации главы регионального минсельхоза Ильи Сумарокова, определены потребности жителей Нижнеудинска и Нижнеудинского района. Завтра, 30 июня, туда будет доставлено 15 тонн воды.

В Тулуне, население которого около 42 тысяч человек, на утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в них проживает 1771 человек. В настоящее время МЧС ведет поисково-спасательные работы. В районном центре было организовано два пункта временного размещения.

Паводок в Приангарье начался из-за сильных проливных дождей, в области введен режим ЧС.