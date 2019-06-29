Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

По сюжету фильма Хоббс и Шоу спасают мир от злодея Брикстона (Идрис Эльба) - киборга-разрушителя, который с помощью вируса собирается уничтожить часть человечества. Героям поможет сестра Декарда Шоу по имени Хэтти (Ванесса Кирби).

Режиссером нового «Форсажа» стал Джастин Лин, который ранее снял четыре части франшизы. Фильм выйдет в российский прокат 1 августа.