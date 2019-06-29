Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Япония облегчит визовый режим для бизнесменов и студентов из России

Дарья Михалина
15:07 29.06.2019
Смягчение визового режима для российских предпринимателей и студентов в рамках плана двустороннего сотрудничества начнется с осени текущего года.
Япония облегчит визовый режим для бизнесменов и студентов из России
© Фото: Daniel Kalker, dpa ,Globallookpress

С осени для россиян, намеревающихся посетить Японию в бизнес-целях или для учебы, облегчат визовый режим. Такое заявление сделал премьер страны Синдзо Абэ.

«С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов», - отметил он после встречи с Владимиром Путиным.

Японский премьер добавил, что процедура упрощения затронет и студентов, обучающихся в 465 российских вузах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Абэ Синдзо провели переговоры в рамках саммита G20 в Осаке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата28.06.2019, 13:01
Шойгу предупредил о последствиях осквернения военных памятников
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.06.2019, 12:23
Рособоронэкспорт: беспилотные системы РФ вошли в ТОП-20 интереса зарубежных покупателей
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:52 В стране и мире
Видео
В МЧС предупредили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области
15:49 В стране и мире
Северных белых носорогов попробуют спасти: детеныш может родиться от умершего самца
15:35 В стране и мире
Памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154 открыли в Сочи
15:07 В стране и мире
Япония облегчит визовый режим для бизнесменов и студентов из России
13:30 В стране и мире
Видео
Атомный подводный крейсер «Омск» передали в войска
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я ошибся»: британский журналист об интервью с Путиным
Видео
Военная грация: танковый вальс на «Армии-2019» показали экипажи Т-80
Видео
Арбуз, дыня и яблоко: танк Т-80 нарезал фрукты на форуме «Армия-2019»
Видео
Конструктор рассказал об основной задаче комплекса «Деривация-ПВО»
Видео
Мантуров рассказал, когда начнутся испытания двигателей ПД-14 на МС-21
Видео
Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.