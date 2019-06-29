Япония облегчит визовый режим для бизнесменов и студентов из России

С осени для россиян, намеревающихся посетить Японию в бизнес-целях или для учебы, облегчат визовый режим. Такое заявление сделал премьер страны Синдзо Абэ.

«С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов», - отметил он после встречи с Владимиром Путиным.

Японский премьер добавил, что процедура упрощения затронет и студентов, обучающихся в 465 российских вузах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Абэ Синдзо провели переговоры в рамках саммита G20 в Осаке.