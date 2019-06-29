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Северных белых носорогов попробуют спасти: детеныш может родиться от умершего самца

Татьяна Полуказакова
15:49 29.06.2019
На данный момент ученые создают и тестируют технологию выращивания эмбрионов.
Северных белых носорогов попробуют спасти: детеныш может родиться от умершего самца
© Фото: Lyu Shuai Xinhua Globallookpress

Ученые из Института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница пытаются спасти северных белых носорогов, которые почти вымерли.

Выращенный в пробирке химерный эмбрион уже пересадили в конце мая самке южного белого носорога, передает портал Planet Today. Эмбрион получили из ДНК северного и южного белых носорогов. Пока не известно, прижился ли он.

Сообщается, что когда эту технологию отработают, ученые попробуют создать эмбрион северного белого носорога на основе яйцеклеток двух оставшихся самок.

«Мы создаем технологию выращивания эмбрионов и тестируем ее не на северных белых носорогах, которых всего два, а на их более многочисленных южных родственниках. Если опыты с химерными эмбрионами будут проведены успешно, то мы приступим ко второй фазе проекта, в рамках которой получим зародыши практически вымершего вида», - заявили авторы проекта.

В марте 2018 года умер последний самец северного белого носорога. Из этого вида остались только две самки, которые живут в зоопарке. Уже не раз ученые пытались восстановить популяцию этих носорогов, но пока ни одна попытка не увенчалась успехом.

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