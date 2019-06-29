В МЧС предупредили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

Спасатели готовятся к ухудшению паводковой ситуации в Приангарье. Об этом рассказал первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян.

«Уже тысячная группировка сосредоточена для того, чтобы оказывать помощь населению, к сожалению, критические уровни воды поднимаются, и прогнозы - сутки-двое будет продолжаться», - сказал он.

По словам Чуприяна, поэтому и авиация, и наземная группировка в настоящее время сосредоточиваются в районе Братска: «мы сделаем все, чтобы как можно меньше горе людское там было».

В Иркутской области в связи с паводком действует режим ЧС. На сегодня в зоне подтопления находится 31 населенный пункт в четырех районах региона. Из-за обильных дождей и подъема уровня рек в воде оказались 3 735 жилых домов, в зоне затопления также оказались 32 социально-значимых объекта, а также 13 мостов и 17 участков автодорог.

В зону подтопления прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.