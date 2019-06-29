Правительство окажет финансовую помощь пострадавшим в Иркутской области

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовой помощи пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области. Текст документа приведен на сайте правительства.

Семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере миллиона рублей, а также деньги на похороны.

Пострадавшие от паводка получат финансовую помощь в размере от 200 тысяч (легкий вред здоровью) до 400 тысяч рублей (вред средней тяжести и тяжкий).

Гражданам, чье жилье пострадало, выплатят по десять тысяч рублей.

Финансовая поддержка за частично утраченное имущество первой необходимости составит 50 тысяч, а за полностью утраченное - 100 тысяч рублей на человека.

Для распределения пособий Иркутской области из резервного фонда выделят 662 миллиона рублей.

Медведев поручил региональному правительству представить в МЧС списки погибших и пострадавших, а также нуждающихся в получении помощи. Ведомство должно будет проконтролировать использование средств и предоставить отчет к первому февраля 2020 года.

Напомним, проливные дожди спровоцировали подъем рек в Иркутской области, пострадали 31 населенный пункт, 32 социально значимых объекта, а также 27 участков автотрасс и 15 мостов. Под воду ушли 3 735 домов, около 800 человек эвакуированы во временные пункты размещения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.